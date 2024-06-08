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Обещал за деньги помочь в уклонении от мобилизации: обвиняемый должен заплатить штраф и перечислить ВСУ 100 тысяч

21:50, 8 июня 2024
Мужчина обещал военнообязанному гражданину за взятку помочь оказать влияние на членов ВВК, чтобы того сочли непригодным к службе.
Обещал за деньги помочь в уклонении от мобилизации: обвиняемый должен заплатить штраф и перечислить ВСУ 100 тысяч
Фото: Центральный районный суд г. Николаева
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В Николаеве судили 24-летнего мужчину за злоупотребление влиянием. Он предлагал помочь в уклонении от мобилизации. Об этом сообщает пресс-служба Центрального районного суда г. Николаева.

Судом установлено, что в январе 2024 года, находясь в кабинете в одном из коммунальных медицинских учреждений города, обвиняемый пообещал 28-летнему гражданину Н. помочь в уклонении от мобилизации. Последний должен был предоставить ему неправомерную выгоду в сумме 12 тыс. долларов США за оказание влияния на членов ВЛК и должностных лиц ТЦК и СП, с целью принятия ими решения о непригодности последнего к военной службе и исключении его из военного учета.

Через несколько дней обвиняемый сообщил гражданину Н. о необходимости передачи части неправомерной выгоды его адвокату. В дальнейшем, последний передал 8 тыс. долларов США адвокату, который не был осведомлен о намерениях обвиняемого.

Между обвиняемым и прокурором было заключено соглашение о признании виновности, согласно которому обвиняемый полностью признает свою виновность, не оспаривает обстоятельства совершения уголовного преступления.

Сторонами согласовано наказание в виде штрафа в сумме 310 тыс. гривен.

Также соглашением предусмотрена обязанность обвиняемого в течение месяца после вступления приговора в законную силу возместить расходы на привлечение эксперта и перечислить в пользу Вооруженных сил Украины 100 тысяч гривен.

Судом установлено, что содержание и условия соглашения отвечают требованиям законодательства, заключение соглашения является добровольным, а при этом есть основания для его утверждения.

По результатам рассмотрения суд утвердил соглашение о признании виновности. Обвиняемый признан виновным в совершении уголовного правонарушения по ч.2 ст.369-2 УК Украины и назначено согласованное сторонами наказание в виде штрафа в сумме 310 тысяч гривен.

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