Практика судів
  1. Судова практика
  2. / В Україні

Обіцяв за гроші допомогти в ухиленні від мобілізації: обвинувачений має сплатити штраф та перерахувати ЗСУ 100 тисяч

21:50, 8 червня 2024
Чоловік обіцяв військовозобов’язаному громадянину за хабар допомогти здійснити вплив на членів ВЛК, аби того визнали непридатним до служби.
Обіцяв за гроші допомогти в ухиленні від мобілізації: обвинувачений має сплатити штраф та перерахувати ЗСУ 100 тисяч
Фото: Центральний районний суд м. Миколаєва
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Миколаєві судили 24-річного чоловіка за зловживання впливом. Він пропонував допомогти в ухиленні від мобілізації. Про це повідомляє пресслужба Центрального районного суду м. Миколаєва.

Судом встановлено, що у січні 2024 року, перебуваючи в кабінеті в одному з комунальних медичних закладів міста, обвинувачений пообіцяв 28-річному громадянину Н. допомогти в ухиленні від мобілізації. Останній мав надати надати йому неправомірну вигоду у сумі 12 тис доларів США за здійснення впливу на членів ВЛК та службових осіб ТЦК і СП, з метою прийняття ними рішення про непридатність останнього до військової служби та виключення його з військового обліку.

За кілька днів, обвинувачений повідомив громадянину Н. про необхідність передачі частини неправомірної вигоди його адвокату. В подальшому, останній передав 8 тис доларів США адвокату, який не був обізнаний про наміри обвинуваченого.

Між обвинуваченим та прокурором було укладено угоду про визнання винуватості, відповідно до якої обвинувачений повністю визнає свою винуватість, не оспорює обставини вчинення кримінального правопорушення.

Сторонами узгоджено покарання у виді штрафу в сумі 310 тис гривень.

Також угодою передбачено обов’язок обвинуваченого протягом місяця після набрання вироком законної сили відшкодувати витрати на залучення експерта та перерахувати на користь Збройних сил України 100 тисяч гривень.

Судом встановлено, що зміст та умови угоди відповідають вимогам законодавства, укладення угоди є добровільним, а за такого наявні підстави для її затвердження.

За результатами розгляду, суд затвердив угоду про визнання винуватості. Обвинуваченого визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст.369-2 КК України та призначено узгоджене сторонами покарання у виді штрафу в сумі 310 тисяч гривень.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Парламент схвалив зміни у порядку присвоєння рангів державним службовцям

Черговий ранг у межах відповідної категорії посад буде присвоюватися державному службовцю через три роки після присвоєння попереднього рангу

Верховна Рада прийняла закон, який передбачає, що для формування Реєстру «Оберіг» ЦВК, ДМС і Податкова передають дані лише про призовників від 17 до 25 років

Раніше було передбачено, що до Реєстру «Оберіг» ЦВК, Податкова та ДМС передають дані стосовно усіх громадян з 18 до 60 років – Верховна Рада прийняла зміни.

Відновити «люстрацію» суддів і провести перевірку декларацій доброчесності суддів Верховного Суду – що передбачає матриця реформ від Кабміну

Також матриця реформ передбачає внесення змін до КПК, розширення повноважень заступника голови САП, аудит НАБУ, реформу БЕБ.

Право на звернення з апеляційною скаргою у деяких випадках також підлягає доведенню – Верховний Суд

Верховний Суд вказав на те, що право на звернення з апеляційною скаргою має лише учасник справи або інша особа, яка доведе вплив оскаржуваного судового рішення безпосередньо на її права.

ВС розтлумачив застосування штрафів на заборгованість понад розмір субвенцій

Верховний Суд кваліфікував неможливість установлення вини у правопорушеннях згідно зі ст. 57, 203, 126 ПК; з періодами до 01.01.2021.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Надія Салоїд
    Надія Салоїд
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Людмила Поліщук
    Людмила Поліщук
    суддя Південно-західного апеляційного господарського суду