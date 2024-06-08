Обіцяв за гроші допомогти в ухиленні від мобілізації: обвинувачений має сплатити штраф та перерахувати ЗСУ 100 тисяч

Чоловік обіцяв військовозобов’язаному громадянину за хабар допомогти здійснити вплив на членів ВЛК, аби того визнали непридатним до служби.

Фото: Центральний районний суд м. Миколаєва

У Миколаєві судили 24-річного чоловіка за зловживання впливом. Він пропонував допомогти в ухиленні від мобілізації. Про це повідомляє пресслужба Центрального районного суду м. Миколаєва.

Судом встановлено, що у січні 2024 року, перебуваючи в кабінеті в одному з комунальних медичних закладів міста, обвинувачений пообіцяв 28-річному громадянину Н. допомогти в ухиленні від мобілізації. Останній мав надати надати йому неправомірну вигоду у сумі 12 тис доларів США за здійснення впливу на членів ВЛК та службових осіб ТЦК і СП, з метою прийняття ними рішення про непридатність останнього до військової служби та виключення його з військового обліку.

За кілька днів, обвинувачений повідомив громадянину Н. про необхідність передачі частини неправомірної вигоди його адвокату. В подальшому, останній передав 8 тис доларів США адвокату, який не був обізнаний про наміри обвинуваченого.

Між обвинуваченим та прокурором було укладено угоду про визнання винуватості, відповідно до якої обвинувачений повністю визнає свою винуватість, не оспорює обставини вчинення кримінального правопорушення.

Сторонами узгоджено покарання у виді штрафу в сумі 310 тис гривень.

Також угодою передбачено обов’язок обвинуваченого протягом місяця після набрання вироком законної сили відшкодувати витрати на залучення експерта та перерахувати на користь Збройних сил України 100 тисяч гривень.

Судом встановлено, що зміст та умови угоди відповідають вимогам законодавства, укладення угоди є добровільним, а за такого наявні підстави для її затвердження.

За результатами розгляду, суд затвердив угоду про визнання винуватості. Обвинуваченого визнано винним у вчиненні кримінального правопорушення за ч.2 ст.369-2 КК України та призначено узгоджене сторонами покарання у виді штрафу в сумі 310 тисяч гривень.

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