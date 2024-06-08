У рф скоєно замах на ексмера-колаборанта Куп’янська Геннадія Мацегору

За даними ГУР, він перебуває у критичному стані.

В російському місті Старий Оскол було скоєно замах на колаборанта і колишнього мера Куп’янська Геннадія Мацегору. Українська розвідка уточнює, що він знаходиться в критичному стані.

У ГУР нагадали, що Мацегора пішов на повну співпрацю з росіянами добровільно. Так, у червні 2022 року він підписав так званий протокол створення окупаційної "Харківської адміністраці"ї, заявивши про це публічно.



Після звільнення Купʼянська зрадник утік з України до Білгородської області, де до нього приставили посилену охорону.

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