Як вимикатимуть світло 9 червня

Графіки відключень електроенергії діятимуть лише дві години.

9 червня будуть діяти графіки вимкнення світла у всіх регіонах. Їх введуть для всіх побутових та промислових споживачів, але вони діятимуть лише дві години. Про це повідомляє Укренерго.

За повідомленням "Укренерго", графіки стабілізаційних відключень планують застосовувати з 20:00 до 22:00.

Нагадаємо, що 8 червня з ремонту вийшов додатковий блок атомної електростанції, що має покращити ситуацію в енергосистемі.

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