Как будут выключать свет 9 июня

Графики отключений электроэнергии будут действовать всего два часа.

9 июня будут действовать графики отключения света во всех регионах. Их введут для всех бытовых и промышленных потребителей, но они будут действовать всего два часа. Об этом сообщает УкрЭнерго.

По сообщению "Укрэнерго", графики стабилизационных отключений планируют применять с 20.00 до 22.00.

Напомним, что 8 июня после ремонта вышел дополнительный блок атомной электростанции, который должен улучшить ситуацию в энергосистеме.

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