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Стало известно, возросло ли количество мужчин, возвращающихся в Украину из-за границы

19:36, 8 июня 2024
Ситуация остается такой же, как и раньше, – ГПСУ.
Стало известно, возросло ли количество мужчин, возвращающихся в Украину из-за границы
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Спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал, что пограничники не фиксируют увеличение количества мужчин, возвращающихся в Украину из-за границы. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Он отметил, что за последний период количество мужчин, въезжающих на территорию Украины, такое же, как количество выезжающих за пределы государства.

"Если говорить за мужчин, то за последний период в процентном соотношении это где-то 50 на 50. У тех граждан Украины мужского пола, у которых есть основания для пересечения на выезд из Украины, пограничники проверяют документы, основания для такого движения. И такое же количество мужчин условно пересекает границу на въезд в Украину", – пояснил Демченко.

Ранее мы писали, что в ГПСУ уточнили, что мужчин на границе будут пропускать только с бумажными военными документами.

Наличие Резерв+ не имеет значения для пересечения границы мужчинами.

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