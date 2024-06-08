ТЦК пришло в Closer на фестиваль ЛГБТК+, — KyivPride

Как сообщается, работники ТЦК проверяли у всех документы и хотели забрать тех, кто не имел их при себе.

В KyivPride заявили, что 8 июня во время подготовки к фестивалю ЛГБТК+ на место его проведения в арт-центр Closer прибыли представители ТЦК.

"Они проверяли документы у всех присутствующих и пытались забрать тех мужчин, кто не имел необходимых документов, на прохождение военно-врачебной комиссии", — заявили в организации.

В заявлении сказано, что мероприятие не отменяется и будет проводиться "в сложившихся напряженных условиях".

Также в KyivPride добавили, что проведут благотворительный фестиваль 9 июня на этой же локации и понимают, что данная ситуация может повториться.

Там также подчеркнули, что оба события, которые проводятся 8-9 июня организациями UkrainePride и KyivPride, благотворительны и ориентированы на поддержку ВСУ.

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