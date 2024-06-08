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ТЦК прийшло у Closer на фестиваль ЛГБТК+, — KyivPride

17:29, 8 червня 2024
Як повідомляється, працівники ТЦК перевіряли у всіх документи та хотіли забрати тих, хто не мав їх при собі.
ТЦК прийшло у Closer на фестиваль ЛГБТК+, — KyivPride
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У KyivPride заявили, що 8 червня під час підготовки до фестивалю ЛГБТК+ на місце його проведення — в арт-центр Closer прибули представники ТЦК. 

"Вони перевіряли документи в усіх присутніх та намагалися забрати чоловіків, які не мали необхідних документів, на проходження військово-лікарської комісії", — заявили в організації.

У заяві сказано, що захід не скасовується і буде проводитись "у напружених умовах, що склалися".

Також в KyivPride додали, що проводитимуть благодійний фестиваль 9 червня на цій же локації і розуміють, що дана ситуація може повторитися.

Там також наголосили, що обидві події, які проводяться 8-9 червня організаціями UkrainePride та KyivPride, є благодійними та орієнтовані на підтримку ЗСУ.

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