Стало відомо, чи зросла кількість чоловіків, які повертаються до України з-за кордону

Ситуація залишається такою ж, як і раніше, - ДПСУ.

Речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів, що прикордонники не фіксують збільшення кількості чоловіків, які повертаються до України з-за кордону. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що за останній період кількість чоловіків, які в'їжджають на територію України, така ж сама, як кількість тих, хто виїжджає за межі держави.

"Якщо говорити за чоловіків, то за останній період у відсотковому співвідношенні це десь 50 на 50. У тих громадян України чоловічої статі, які мають підстави на перетин на виїзд з України, прикордонники перевіряють документи, підстави для такого руху. І така ж сама кількість чоловіків умовно перетинає кордон на в'їзд до України", - пояснив Демченко.

Раніше ми писали, що в ДПСУ уточнили, що чоловіків на кордоні будуть пропускати лише з паперовими військовими документами.

Наявність Резерв+ не має значення для перетину кордону чоловіками.

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