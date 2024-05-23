В ДПСУ уточнили, що чоловіків на кордоні будуть пропускати лише з паперовими військовими документами

Електронні варіанти, в тому числі «Резерв+», прикордонники не прийматимуть.

Як відомо, з 18 травня прикордонники почали перевіряти наявність військово-облікового документу з відповідною відміткою у певних категорій громадян. Це може бути відмітка про відстрочку від призову або ж непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку.

Речник ДПСУ Андрій Демченко пояснив, що прикордонники пропускають за кордон чоловіків лише з паперовим військово-обліковим документом. Електронні варіанти, в тому числі «Резерв+», прикордонники не прийматимуть.

«Будь-які додатки, якими користаються військовозобов’язані для того, щоб оновлювати свої дані в системах, ми не приймаємо. Виключно військово-обліковий документ, який виданий ТЦК, де прописані необхідні відмітки щодо відстрочки або виключення з військового обліку», - пояснив Демченко в коментарі «Укрінформ».

Він зауважив, що в постанові уряду також передбачено і військово-обліковий документ в електронній формі, але власне ці додатки, на які зараз всі звертають увагу, вони не є військово-обліковим документом в електронній формі.

«Коли буде сформований військо-обліковий документ в електронній формі, тільки тоді прикордонники почнуть його приймати як документ, якщо це буде прописано у правилах», - наголосив Демченко.

Як повідомлялося, необов’язкова перевірка військово-облікових документів на кордоні буде для осіб з інвалідністю та деяких інших категорій громадян.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що Кабмін постановою від 16 травня 2024 р. №559 затвердив Порядок оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також нову форму військово-облікового документа.

Зазначимо, що направлення на ВЛК після оновлення даних в Електронному кабінеті військовозобов’язаного Резерв+ прийде не відразу, а згодом у разі потреби.

У Міноборони пояснили, що робити, якщо у застосунку Резерв+ показує статус «у розшуку».

Також стало відомо, чи можуть вручити повістку військовозобов’язаному після оновлення даних у ЦНАПі.

Нагадаємо, Міністерство оборони запустило тестування нового сервісу — електронної черги до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Додамо, розсилати повістки поштою будуть з середини липня, коли мине 60 днів на оновлення військово-облікових даних.

Разом з тим, голів ОСББ уповноважать вручати повістки.

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