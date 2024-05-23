Верховна Рада відхилила законопроект про повернення Президентом подань стосовно призначення суддів

Парламент відхилив законопроект, за яким Президенту пропонувалося повертати подання про призначення суддів у разі отримання від НАБУ чи СБУ даних про загрозу нацбезпеці.

Верховна Рада 23 травня відхилила законопроект 9439, за яким пропонувалося під час воєнного стану та протягом року після нього надати Президенту України право повертати подання про призначення суддів до Вищої ради правосуддя для повторного розгляду у випадку отримання від НАБУ чи СБУ даних про загрози нацбезпеці. Законопроект підтримали лише 216 депутатів. Не вистачило голосів і на повернення на доопрацювання (216).

Нагадаємо, Комітет з питань правової політики 1 травня рекомендував парламенту прийняти його в першому читанні. Однак Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики, очолюваний народним депутатом від «Слуги народу» Анастасією Радіною, визнав законопроект таким, що не відповідає вимогам антикорупційного законодавства.

Повернення пропонувалося здійснювати у разі отримання від СБУ чи НАБУ інформації, яка свідчить про вчинення як суддями, так і кандидатами в судді дій, які можуть загрожувати національній безпеці України, чи завдати шкоди національним інтересам.

Нагадаємо, законопроект у червні 2023 року вніс голова Комітету ВР з питань правової політики Денис Маслов разом з колегами.

Автор: Наталя Мамченко

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