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Верховная Рада отклонила законопроект о возвращении Президентом представлений о назначении судей

12:20, 23 мая 2024
Парламент отклонил законопроект, согласно которому Президенту предлагалось возвращать представления о назначении судей в случае получения от НАБУ или СБУ данных об угрозе нацбезопасности.
Верховная Рада отклонила законопроект о возвращении Президентом представлений о назначении судей
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23 мая Верховная Рада отклонила законопроект 9439, по которому предлагалось во время военного положения и в течение года после него предоставить Президенту Украины право возвращать представление о назначении судей в Высший совет правосудия для повторного рассмотрения в случае получения от НАБУ или СБУ данных об угрозах нацбезопасности. Законопроект поддержали всего 216 депутатов. Не хватило голосов и на возвращение на доработку (216).

Напомним, Комитет по правовой политике 1 мая рекомендовал парламенту принять его в первом чтении. Однако Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, возглавляемый народным депутатом от «Слуги народа» Анастасией Радиной, признал законопроект не отвечающим требованиям антикоррупционного законодательства.

Возвращение предлагалось осуществлять в случае получения от СБУ или НАБУ информации, свидетельствующей о совершении как судьями, так и кандидатами в судьи действий, которые могут угрожать национальной безопасности Украины, или нанести ущерб национальным интересам.

Напомним, законопроект в июне 2023 года внес глава Комитета ВР по вопросам правовой политики Денис Маслов вместе с коллегами.

Автор: Наталья Мамченко

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