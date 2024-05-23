Рада схвалила законопроект, яким справи ліквідованого ОАСК розкидають по іншим окружним адмінсудам

Справи ліквідованого Окружного адмінсуду Києва будуть передані різним окружним адміністративним судам.

Верховна Рада 23 травня ухвалила за основу законопроект 10244 авторства голови Комітету Дениса Маслова, яким справи ліквідованого Окружного адмінсуду Києва планується розкидати по іншим окружним адміністративним судам. За – 256 депутатів.

Йдеться про внесення змін до п. 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону «Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду».

Як вказують автори, створений законом про ліквідацію ОАСК механізм передачі залишків справ і матеріалів ОАСК лише Київському (тобто, «обласному») окружному адміністративному суду у поєднанні із тимчасовим віднесенням до його юрисдикції адміністративних спорів, які були підсудні ОАСК, «створив величезний залишок нерозглянутих справ та тривалу затримку реєстрації нових матеріалів (станом на жовтень 2023 року в стані реєстрації перебувають позовні та інші процесуальні заяви, подані учасниками судового процесу в травні 2023 року)».

«Така ситуація є вкрай небажаною з огляду те, що на сьогодні Україна залишається однією з небагатьох держав – членів Ради Європи, в яких Європейський суд з прав людини продовжує констатувати структурну проблему, що стосується надмірної тривалості судових проваджень. Погіршення стану справ також може надзвичайно негативно позначитися на євроінтеграційних процесах України», - констатують депутати через рік після ліквідації ОАСК.

Які справи передадуть, а які – ні

Отже, законопроект визначає, що до початку роботи нового Київського міського окружного адміністративного суду справи, підсудні Окружному адміністративному суду Києва, розглядаються та вирішуються Київським окружним адміністративним судом, крім випадку, передбаченого абзацом четвертим цього пункту.

Нерозглянуті ОАСК справи, які були передані до Київського окружного адміністративного суду та розподілені між суддями до набрання чинності Законом (законопроектом №10244), розглядаються та вирішуються Київським окружним адміністративним судом.

Інші нерозглянуті ОАСК справи, у тому числі ті, що передані до Київського окружного адміністративного суду до набрання чинності Законом (законопроектом №10244), але не розподілені між суддями, передаються на розгляд іншим окружним адміністративним судам України шляхом їх автоматизованого розподілу між цими судами з урахуванням навантаження, за принципом випадковості та відповідно до хронологічного надходження справ у порядку, визначеному Державною судовою адміністрацію.

Така передача не буде стосуватися справ, підсудність яких визначена:

ч. 1 статті 27, тобто, справ з приводу оскарження нормативно-правових актів Кабінету Міністрів, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, Національного банку чи іншого суб’єкта владних повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію України, оскарження рішень АМКУ з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та рішень у сфері державної допомоги суб’єктам господарювання тощо),

ч. 3 статті 276 (щодо оскарження дій та бездіяльності ініціативних груп всеукраїнського референдуму, члена ініціативної групи всеукраїнського референдуму, що порушують законодавство про вибори чи референдум),

статтями 289-1 (оскарження рішень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом),

289-4 (щодо здійснення державного регулювання, нагляду і контролю у сфері медіа) Кодексу адміністративного судочинства України

Справи, підсудність яких визначена ч. 1 статті 27, ч. 3 статті 276, статтями 289-1 , 289-4 КАСУ, до початку роботи Київського міського окружного адміністративного суду розглядаються та вирішуються Київським окружним адміністративним судом.

Після початку роботи Київського міського окружного адміністративного суду, Київський окружний адміністративний суд та інші окружні адміністративні суди України завершують розгляд переданих їм справ.

Судом апеляційної інстанції щодо всіх справ, підсудних окружному адміністративному суду, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ, та переданих на розгляд іншим окружним адміністративним судам України пропонується визначити Шостий апеляційний адміністративний суд.

До початку роботи Київського міського окружного адміністративного суду вирішення процесуальних питань, пов’язаних з виконанням судових рішень у справах, розглянутих Окружним адміністративним судом міста Києва, здійснює Київський окружний адміністративний суд.

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради зазначає про доцільність надання можливості передачі справ для апеляційного перегляду на розгляд того апеляційного суду, в апеляційному окрузі якого розглядалася справа окружним адміністративним судом.

Дослідницька служба Верховної Ради висловила зауваження до нього щодо можливих технічних проблем під час автоматизованого розподілу справ, а також щодо відтермінування набрання чинності положеннями цього Законопроекту, у разі прийняття його як закону.

Міністерство юстиції підтримує прийняття та пропонує визначити строки для передачі відповідних адміністративних справ окружним адміністративним судам та підготовки ДСА України порядку автоматизованого розподілу таких справ між судами.

Уповноважений Верховної Ради пропонує визначити строк для підготовки ДСА України порядку передачі нерозглянутих ОАСК адміністративних справ на розгляд іншим окружним адміністративним судам.

Автор: Наталя Мамченко

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