Практика судов
  1. В Украине

В ГПСУ уточнили, что мужчин на границе будут пропускать только с бумажными военными документами

15:36, 23 мая 2024
Электронные варианты, в том числе «Резерв+», пограничники не будут принимать.
В ГПСУ уточнили, что мужчин на границе будут пропускать только с бумажными военными документами
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, с 18 мая пограничники начали проверять наличие военно-учетного документа с соответствующей отметкой у определенных категорий граждан. Это может быть отметка об отсрочке от призыва или непригодность к военной службе с исключением из военного учета.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко объяснил, что пограничники пропускают за границу мужчин только с бумажным военно-учетным документом. Электронные варианты, в том числе "Резерв+", пограничники не будут принимать.

«Любые приложения, которыми пользуются военнообязанные для того, чтобы обновлять свои данные в системах, мы не принимаем. Исключительно военно-учетный документ, выданный ТЦК, где прописаны необходимые отметки по отсрочке или исключению из военного учета», - пояснил Демченко в комментарии «Укринформ».

Он отметил, что в постановлении правительства также предусмотрен и военно-учетный документ в электронной форме, но, собственно, эти приложения, на которые сейчас все обращают внимание, они не являются военно-учетным документом в электронной форме.

«Когда будет сформирован военно-учетный документ в электронной форме, только тогда пограничники начнут его принимать как документ, если это будет прописано в правилах», - подчеркнул Демченко.

Как сообщалось, необязательная проверка военно-учетных документов на границе будет для лиц с инвалидностью и других категорий граждан.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Кабмин постановлением от 16 мая 2024 г. №559 утвердил порядок оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов, а также новую форму военно-учетного документа.

Отметим, что направление на ВЛК после обновления данных в Электронном кабинете военнообязанного Резерв+ придет не сразу, а со временем в случае необходимости.

В Минобороны объяснили, что делать, если в приложении Резерв+ показывает статус «в розыске».

Также стало известно, могут ли вручить повестку военнообязанному после обновления данных в ЦНАПе.

Напомним, Министерство обороны запустило тестирование нового сервиса — электронной очереди в территориальные центры комплектования и социальную поддержку.

Добавим, рассылать повестки по почте будут с середины июля, когда пройдет 60 дней на обновление военно-учетных данных.

Вместе с тем, глав ОСМД уполномочат вручать повестки.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Судья будет рассматривать заявление об участии в судебном заседании в режиме видеоконференции без уведомления участников дела – Верховная Рада приняла изменения в ХПК, ГПК и КАСУ

Верховная Рада устранила преграду в виде необходимости вынесения определения об участии в видеоконференции всем составом суда во время коллегиального рассмотрения дела.

Верховная Рада одобрила засекречивание судебных решений в Реестре – дальше могут закрыть доступ к делам о мобилизации

Ко второму чтению предлагается внести поправки, по которым из публичной части Реестра судебных решений изымут решения по делам о военнообязанных и военнослужащих – практика по мобилизации станет закрытой для общественности.

Статус в Резерв+ «в розыске» означает, что ТЦК не получал никакой информации о гражданине

Если гражданин в 25 лет не явился в ТЦК, он и приобретает статус «в розыске».

Верховная Рада одобрила законопроект о признании малозначительными гражданских дел, где цена иска меньше 45 420 грн, а для дел о защите прав потребителей – до 90 840 грн

Также в КАСУ установят, что делами незначительной сложности являются дела об обжаловании решения субъекта властных полномочий, на основании которого им может быть заявлено требование о взыскании денежных средств в сумме, не превышающей 45 420 грн.

Даниил Гетманцев подтвердил, что правительство готовит к рассмотрению повышение налогов

Ранее сообщалось, что военный сбор может возрасти до 5% - Даниил Гетманцев подтвердил, что правительство будет готовить решение о повышении налогов.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео