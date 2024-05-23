В ГПСУ уточнили, что мужчин на границе будут пропускать только с бумажными военными документами

Электронные варианты, в том числе «Резерв+», пограничники не будут принимать.

Как известно, с 18 мая пограничники начали проверять наличие военно-учетного документа с соответствующей отметкой у определенных категорий граждан. Это может быть отметка об отсрочке от призыва или непригодность к военной службе с исключением из военного учета.

Спикер ГПСУ Андрей Демченко объяснил, что пограничники пропускают за границу мужчин только с бумажным военно-учетным документом. Электронные варианты, в том числе "Резерв+", пограничники не будут принимать.

«Любые приложения, которыми пользуются военнообязанные для того, чтобы обновлять свои данные в системах, мы не принимаем. Исключительно военно-учетный документ, выданный ТЦК, где прописаны необходимые отметки по отсрочке или исключению из военного учета», - пояснил Демченко в комментарии «Укринформ».

Он отметил, что в постановлении правительства также предусмотрен и военно-учетный документ в электронной форме, но, собственно, эти приложения, на которые сейчас все обращают внимание, они не являются военно-учетным документом в электронной форме.

«Когда будет сформирован военно-учетный документ в электронной форме, только тогда пограничники начнут его принимать как документ, если это будет прописано в правилах», - подчеркнул Демченко.

Как сообщалось, необязательная проверка военно-учетных документов на границе будет для лиц с инвалидностью и других категорий граждан.

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что Кабмин постановлением от 16 мая 2024 г. №559 утвердил порядок оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов, а также новую форму военно-учетного документа.

Отметим, что направление на ВЛК после обновления данных в Электронном кабинете военнообязанного Резерв+ придет не сразу, а со временем в случае необходимости.

В Минобороны объяснили, что делать, если в приложении Резерв+ показывает статус «в розыске».

Также стало известно, могут ли вручить повестку военнообязанному после обновления данных в ЦНАПе.

Напомним, Министерство обороны запустило тестирование нового сервиса — электронной очереди в территориальные центры комплектования и социальную поддержку.

Добавим, рассылать повестки по почте будут с середины июля, когда пройдет 60 дней на обновление военно-учетных данных.

Вместе с тем, глав ОСМД уполномочат вручать повестки.

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