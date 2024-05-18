Минобороны начало тестировать электронную очередь в ТЦК: как записаться

Заранее записаться уже можно в 19 территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Как известно, 18 мая вступил в силу закон об мобилизации №3633-IX (законопроект 10449 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета «Судебно-юридическая газета» рассказала об основных новеллах закона.

Министерство обороны сообщило, что запустило тестирование нового сервиса — электронной очереди в территориальные центры комплектования и социальную поддержку.

Заранее записаться можно до 19 ТЦК. Тестирование проходит в отдельных центрах Киева, Харькова, Одессы, Днепра, Сум, Винницы, Кропивницкого. Полный список можно найти по ссылке.

Как записаться в электронную очередь:

Выбрать ТЦК и СП, где вы состоите на учете или по месту вашей актуальной регистрации.

Введите персональные данные для записи.

Подтвердите номер телефона.

Получить уведомление с датой и временем визита.

Затем Минобороны подключит к сервису большее количество территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Кроме того, известно, что в приложении Резерв+ появится военно-учетный документ, аналог документов из Дії.

Отметим, что приложение Резерв+, в котором можно обновить данные без визита в ТЦК, уже можно скачать на смартфон. В нем будет электронный аналог военно-электронного документа, аналог документов, которые сейчас доступны в сервисе Дія.

В то же время, после запуска 18 мая мобильного приложения Резерв+ сотни тысяч граждан пытались авторизоваться в нем, из-за чего периодически возникают сложности с авторизацией.

Ранее в Минобороны сообщили, что в приложении появится военно-учетный документ с информацией из реестра Оберег и он будет иметь такую же юридическую силу, как бумажный.

Кроме того, ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что Кабмин постановлением от 16 мая 2024 г. №559 утвердил Порядок оформления и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов, а также новую форму военно-учетного документа.

Отметим, что направление на ВЛК после обновления данных в Электронном кабинете военнообязанного Резерв+ придет не сразу, а в случае необходимости.

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