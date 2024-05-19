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Наловили более 100 кг рыбы: в нацпарке «Тузловские лиманы» задержали браконьеров

07:36, 19 мая 2024
Два человека на резиновой лодке совершали незаконный лов рыбы ятерами на территории Национального природного парка «Тузловские лиманы».
Наловили более 100 кг рыбы: в нацпарке «Тузловские лиманы» задержали браконьеров
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Двоих жителей Белгород-Днестровского района Одесской области разоблачили в браконьерстве на территории Национального природного парка «Тузловские лиманы». Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Они на резиновой лодке совершали незаконный лов рыбы ятерами.

Правоохранители изъяли незаконные орудия ловли и более 11 тысяч единиц выловленных биоресурсов, а именно атерины общим весом более 100 килограммов.

Водные биоресурсы передали на хранение в специализированное предприятие.

Полиция открыла уголовное производство по статье 249 Уголовного кодекса («Незаконные занятия рыбным промыслом, если они нанесли существенный вред»).

Мужчинам грозит штраф от 17 тыс. до 51 тыс. гривен.

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