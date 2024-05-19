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Наловили понад 100 кг риби: в нацпарку «Тузлівські лимани» затримали браконьєрів

07:36, 19 травня 2024
Два чоловіка на гумовому човні здійснювали незаконний вилов риби ятерами на території Національного природного парку «Тузлівські лимани».
Наловили понад 100 кг риби: в нацпарку «Тузлівські лимани» затримали браконьєрів
Фото: поліція
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Двох жителів Білгород-Дністровського району Одеської області викрили у браконьєрстві на території Національного природного парку «Тузлівські лимани». Про це повідомляє пресслужба поліції. 

Вони на гумовому човні здійснювали незаконний вилов риби ятерами.

Правоохоронці вилучили незаконне знаряддя лову та більше 11 тисяч одиниць виловлених біоресурсів, а саме атерини загальною вагою понад 100 кілограмів. 

Водні біоресурси передали на зберігання до спеціалізованого підприємства.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 249 Кримінального кодексу України («Незаконне зайняття рибним промислом, якщо воно завдало істотну шкоду»).

Чоловікам загрожує штраф від 17 тис. до 51 тис. гривень.

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