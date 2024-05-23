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Наявність Резерв+ не має значення для перетину кордону чоловіками, — речник ДПСУ

09:58, 23 травня 2024
Прикордонники пропускають за кордон чоловіків лише з паперовим військово-обліковим документом.
Наявність Резерв+ не має значення для перетину кордону чоловіками, — речник ДПСУ
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Під час виїзду за кордон прикордонники не звертають увагу на інформацію з програми "Резерв+", а виключно орієнтуються на дані з військового квитка військовозобов’язаного громадянина України. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. 

Додаток Резерв+ може знадобитися у разі перевірки справжності військово-облікового документа. Резерв+ використовується для оновлення даних.

"Резерв+ виключно для оновлення своїх даних і виключно для громадян, бо на кордоні співробітники ДПСУ не беруть до уваги цей додаток", - сказав Демченко. 

Як раніше писала «Судово-юридична газета», наразі застосунок Резерв+ не згадується в жодному нормативно-правовому акті, що може викликати питання про юридичні наслідки вчинених у додатку дій – наприклад, особи невірно вказують свою адресу, номер телефону чи електронну пошту. Профільний заступник міністра оборони Катерина Черногоренко питання, чи буде ухвалено відповідну постанову, поки не коментувала.

Раніше «Судово-юридична газета» повідомляла, що Кабмін постановою від 16 травня 2024 р. №559 затвердив Порядок оформлення та видачі військово-облікового документа для призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також нову форму військово-облікового документа.

Зазначимо, що направлення на ВЛК після оновлення даних в Електронному кабінеті військовозобов’язаного Резерв+ прийде не відразу, а згодом у разі потреби.

У Міноборони пояснили, що робити, якщо у застосунку Резерв+ показує статус «у розшуку». 

Також стало відомо, чи можуть вручити повістку військовозобов’язаному після оновлення даних у ЦНАПі.

Нагадаємо, Міністерство оборони запустило тестування нового сервісу — електронної черги до територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. 

Додамо, розсилати повістки поштою будуть з середини липня, коли мине 60 днів на оновлення військово-облікових даних. 

Разом з тим, голів ОСББ уповноважать вручати повістки.

Нагадаємо, з 18 травня на кордоні у чоловіків перевіряють військово-облікові документи. 

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