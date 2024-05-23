На Сумщині збільшилася активність російських ДРГ, — прикордонна служба

У ДПСУ зазначили, що мета ДРГ— знайти місця розташування українських підрозділів та дізнатися, як побудована оборона для нанесення туди ударів з потужного озброєння.

У Сумській області прикордонники фіксують високу активність роботи ворожих диверсійно-розвідувальних груп. Про це заявив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

"У Чернігівській області цього не фіксується, а ось Сумщина - це той напрямок, де ворог постійно намагається проводити диверсійну діяльність", - заявив Демченко.

Він наголосив, що ворожі ДРГ не щодня заходять у регіон, проте роблять це активно. Їх основною ціллю є знайти місця розташування українських підрозділів та дізнатися, як побудована оборона, щоб надалі наносити туди удари з потужного озброєння.

За словами речника, Україна застосовує всі необхідні дії, щоб завчасно виявляти ворожі групи.

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