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В Сумской области увеличилась активность российских ДРГ, — пограничная служба

10:34, 23 мая 2024
В ГПСУ отметили, что цель ДРГ — найти места расположения украинских подразделений и узнать, как построена оборона для нанесения туда ударов по мощному вооружению.
В Сумской области увеличилась активность российских ДРГ, — пограничная служба
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В Сумской области пограничники фиксируют высокую активность работы вражеских диверсионно-разведывательных групп. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"В Черниговской области это не фиксируется, а вот Сумщина – это то направление, где враг постоянно пытается проводить диверсионную деятельность", – заявил Демченко.

Он подчеркнул, что вражеские ДРГ не каждый день заходят в регион, однако делают это активно. Их основной целью является найти расположение украинских подразделений и узнать, как построена оборона, чтобы в дальнейшем наносить туда удары с мощного вооружения.

По словам спикера, Украина применяет все необходимые действия, чтобы заблаговременно выявлять вражеские группы.

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