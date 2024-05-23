В Сумской области увеличилась активность российских ДРГ, — пограничная служба

В ГПСУ отметили, что цель ДРГ — найти места расположения украинских подразделений и узнать, как построена оборона для нанесения туда ударов по мощному вооружению.

В Сумской области пограничники фиксируют высокую активность работы вражеских диверсионно-разведывательных групп. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

"В Черниговской области это не фиксируется, а вот Сумщина – это то направление, где враг постоянно пытается проводить диверсионную деятельность", – заявил Демченко.

Он подчеркнул, что вражеские ДРГ не каждый день заходят в регион, однако делают это активно. Их основной целью является найти расположение украинских подразделений и узнать, как построена оборона, чтобы в дальнейшем наносить туда удары с мощного вооружения.

По словам спикера, Украина применяет все необходимые действия, чтобы заблаговременно выявлять вражеские группы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.