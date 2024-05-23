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Норвегия ограничит въезд в страну российским туристам

10:16, 23 мая 2024
Новые правила вступят в силу 29 мая.
Норвегия ограничит въезд в страну российским туристам
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Правительство Норвегии дополнительно ограничит въезд в страну россиян, которые едут с целью туризма и для "несущественных поездок". Изменения вступят в силу с 29 мая. Об этом говорится в сообщении норвежского правительства.

Правительство страны усилило практику выдачи виз для россиян весной 2022 года, и после этого туристические визы для россиян, как правило, не выдаются.

"Решение об ужесточении правил въезда отвечает норвежской линии на то, чтобы быть вместе с союзниками и партнерами в противодействии незаконной захватнической войне рф против Украины", - заявила министр юстиции и чрезвычайных ситуаций Эмили Энгер Мель.

Исключения будут предоставляться в отдельных случаях, например для посещения близких родственников (родителей, супругов, сожителей и детей), проживающих в Норвегии, а также для граждан рф, работающих или обучающихся в Норвегии или других странах Шенгенской зоны.

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