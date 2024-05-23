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Норвегія обмежить в'їзд до країни російським туристам

10:16, 23 травня 2024
Нові правила набудуть чинності 29 травня.
Норвегія обмежить в'їзд до країни російським туристам
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Уряд Норвегії додатково обмежить в’їзд до країни росіян, які їдуть з метою туризму та для "несуттєвих поїздок". Зміни набудуть чинності з 29 травня. Про це йдеться у повідомленні норвезького уряду.

Уряд Норвегії посилив практику видачі віз для росіян навесні 2022 року, і після цього туристичні візи для росіян, як правило, не видаються. 

"Рішення про посилення правил в'їзду відповідає норвезькій лінії на те, щоб бути разом із союзниками та партнерами у протидії незаконній загарбницькій війні рф проти України", – заявила міністерка юстиції та надзвичайних ситуацій Емілі Енгер Мель.

Винятки будуть надаватися в окремих випадках, наприклад, для відвідування близьких родичів (батьків, подружжя, співмешканців і дітей), які проживають у Норвегії, а також для громадян рф, які працюють або навчаються в Норвегії або інших країнах Шенгенської зони.

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