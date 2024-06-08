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В рф совершено покушение на бывшего мера-коллаборанта Купянска Геннадия Мацегору

18:58, 8 июня 2024
По данным ГУР, он находится в критическом состоянии.
В рф совершено покушение на бывшего мера-коллаборанта Купянска Геннадия Мацегору
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В российском городе Старый Оскол было совершено покушение на коллаборанта и бывшего мэра Купянская Геннадия Мацегору. Украинская разведка уточняет, что находится в критическом состоянии.

В ГУР напомнили, что Мацегора пошел на полное сотрудничество с россиянами добровольно. Так, в июне 2022 года он подписал так называемый протокол создания оккупационной "Харьковской администрации", заявив об этом публично.

После освобождения Купянска предатель скрылся из Украины в Белгородской области, где к нему приставили усиленную охрану.

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