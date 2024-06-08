Грозы и тепло: какой будет погода в Украине 9 июня

В воскресенье, 9 июня, в Украине прогнозируют дожди на западе и востоке. Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.
На юге, в центральных областях и большинстве северных будет преобладать сухая погода.
Самая низкая температура предполагается в западных областях, днем +22...27℃, самой высокой на востоке и юге, +26...32℃.
На севере и центральных областях +25...29℃. В западных областях Украины вероятный завтра сильный ветер.
В Киеве 9 июня будет сухо, солнечно и тепло, +25...28℃.
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