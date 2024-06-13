Практика судов
  1. В мире

Суд ЕС оштрафовал Венгрию на 216 млн евро за нарушение правил предоставления убежища

16:46, 13 июня 2024
Суд обязал Венгрию уплатить штраф в размере 1 млн евро за каждый день задержки за несоблюдение правил ЕС о предоставлении убежища.
Суд ЕС оштрафовал Венгрию на 216 млн евро за нарушение правил предоставления убежища
Источник фото: zn.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высший суд Европейского Союза оштрафовал Венгрию на 200 миллионов евро за систематические нарушения правил предоставления убежища, несмотря на предыдущие решения суда. Кроме этого, страна получила дополнительный штраф в размере 1 миллион евро за каждый день невыполнения требований, что в совокупности составляет 216 миллионов евро. Об этом сообщает The Independent.

В пресс-релизе Суда ЕС отмечается, что Венгрия не выполнила решение, вынесенное судьями ЕС в 2020 году. «Это невыполнение, которое заключается в умышленном уклонении от применения общей политики ЕС в целом, является беспрецедентным и чрезвычайно серьезным нарушением права ЕС», - говорится в сообщении.

Напомним, что Венгрия ввела жесткую антииммиграционную политику после того, как в 2015 году в Европу прибыло более 1 миллиона человек, большинство из которых искали убежища из-за войны в Сирии. В ответ на миграционный кризис Венгрия построила заборы с колючей проволокой на своих южных границах с Сербией и Хорватией и создала транзитные зоны для содержания искателей убежища. После решения Европейского суда в 2020 году эти транзитные зоны были закрыты.

Европейская комиссия, которая контролирует соблюдение законов ЕС странами-членами, подала в суд на Венгрию из-за невыполнения своих обязательств. В частности, венгерское правительство приняло закон, по которому искатели международной защиты должны были обращаться в посольства Венгрии в Белграде или Киеве для получения разрешения на въезд, что значительно усложняло процесс подачи заявлений.

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан назвал решение Суда ЕС «возмутительным и неприемлемым», заявив, что Будапешт наказали за защиту границ Европейского Союза. «Создается впечатление, что нелегальные мигранты для брюссельских бюрократов важнее, чем собственные европейские граждане», - написал он в соцсети X.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Депутаты обратились в КСУ по обеспечению гарантий трудовых прав в части перерасчета пенсий народным депутатам I-VIIІ созывов

В свое время институт перерасчета пенсий народным депутатам Украины был отменен, что, по мнению депутатов, не соответствует Конституции Украины.

Общественный совет добропорядочности может дать негативные выводы до 80% кандидатов на должности судей апелляционных судов – ВККС

Негативные заключения Совета добропорядочности ВККС придется рассматривать на пленарных заседаниях, что скажется на сроках проведения конкурса.

Для бронирования ФЛП потребуется объем дохода не менее 61,2 тысячи грн в месяц и уплатить 20,4 тысячи грн сбора

Сбор за бронирование военнообязанных составит 20,4 тысяч грн.

Национальная школа судей должна отчитаться о своей деятельности 10 июля – ВККС

НШСУ долгое время вообще не отчитывалась о своей работе.

Мужчин до 25 лет, ранее признанных ограниченно годными, могут мобилизовать – почему возникла такая ситуация

Из-за коллизии в законодательстве парней до 25 лет, которые не проходили военную службу или военную кафедру, но были в свое время признаны ограниченно годными, могут мобилизовать.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ганна Фазикош
    Ганна Фазикош
    голова Закарпатського апеляційного суду
  • Ірина Ковальська
    Ірина Ковальська
    суддя Вінницького апеляційного суду
  • Руслан Козлов
    Руслан Козлов
    голова Печерського районного суду міста Києва
  • Тетяна Бацуца
    Тетяна Бацуца
    голова Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області
  • Євген Мєзєнцев
    Євген Мєзєнцев
    суддя Шостого апеляційного адміністративного суду