Суд ЕС оштрафовал Венгрию на 216 млн евро за нарушение правил предоставления убежища

Суд обязал Венгрию уплатить штраф в размере 1 млн евро за каждый день задержки за несоблюдение правил ЕС о предоставлении убежища.

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Высший суд Европейского Союза оштрафовал Венгрию на 200 миллионов евро за систематические нарушения правил предоставления убежища, несмотря на предыдущие решения суда. Кроме этого, страна получила дополнительный штраф в размере 1 миллион евро за каждый день невыполнения требований, что в совокупности составляет 216 миллионов евро. Об этом сообщает The Independent.

В пресс-релизе Суда ЕС отмечается, что Венгрия не выполнила решение, вынесенное судьями ЕС в 2020 году. «Это невыполнение, которое заключается в умышленном уклонении от применения общей политики ЕС в целом, является беспрецедентным и чрезвычайно серьезным нарушением права ЕС», - говорится в сообщении.

Напомним, что Венгрия ввела жесткую антииммиграционную политику после того, как в 2015 году в Европу прибыло более 1 миллиона человек, большинство из которых искали убежища из-за войны в Сирии. В ответ на миграционный кризис Венгрия построила заборы с колючей проволокой на своих южных границах с Сербией и Хорватией и создала транзитные зоны для содержания искателей убежища. После решения Европейского суда в 2020 году эти транзитные зоны были закрыты.

Европейская комиссия, которая контролирует соблюдение законов ЕС странами-членами, подала в суд на Венгрию из-за невыполнения своих обязательств. В частности, венгерское правительство приняло закон, по которому искатели международной защиты должны были обращаться в посольства Венгрии в Белграде или Киеве для получения разрешения на въезд, что значительно усложняло процесс подачи заявлений.

Глава правительства Венгрии Виктор Орбан назвал решение Суда ЕС «возмутительным и неприемлемым», заявив, что Будапешт наказали за защиту границ Европейского Союза. «Создается впечатление, что нелегальные мигранты для брюссельских бюрократов важнее, чем собственные европейские граждане», - написал он в соцсети X.

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