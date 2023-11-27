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Екс-голова Вищої ради правосуддя хоче зайняти посаду проректора Національної школи суддів

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Екс-голова Вищої ради правосуддя хоче зайняти посаду проректора Національної школи суддів

08:00, 27 листопада 2023
Вища кваліфікаційна комісія суддів просить надати обґрунтування необхідності призначення Андрія Овсієнка на посаду
Екс-голова Вищої ради правосуддя хоче зайняти посаду проректора Національної школи суддів
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Як стало відомо «Судово-юридичній газеті», у Вищу кваліфікаційну комісію суддів надійшло подання ректора Національної школи суддів України Миколи Оніщука про призначення на посаду проректора НШСУ голови Вищої ради правосуддя у 2019-2021 роках Андрія Овсієнка.

Втім, як виявилося, подання ректора НШСУ не містить хоч якогось обґрунтування необхідності призначення Андрія Овсієнка на посаду проректора, адже він не має навіть наукового ступеню кандидата юридичних наук.

До того ж 8 вересня 2023 року Микола Оніщук надіслав у ВККС подання щодо скорочення штатної чисельності працівників НШСУ зі 179 до 145 штатних посад. Відповідне скорочення на 34 посади обумовлено, як зазначив у поданні Микола Оніщук, необхідністю «зменшення видатків на фінансування установи».

Втім, ВККС у вересні вирішила відкласти розгляд подання ректора НШСУ та попросила його надати економічне обґрунтування доцільності такого скорочення. За наявними даними, відповідне економічне обґрунтування досі не надійшло з НШСУ у ВККС.

Нагадаємо, що у 2017-2021 роках Андрій Овсієнко був членом Вищої ради правосуддя по квоті з’їзду суддів. У 2019-2021 роках він також був головою Вищої ради правосуддя. У березні 2021 року Андрій Овсієнко звільнився у відставку з посади судді Волинського апеляційного суду, де здійснював правосуддя до обрання у Раду правосуддя.  

Автор В’ячеслав Хрипун

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