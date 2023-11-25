Кабмін схвалив проект змін до закону про військовий обов’язок і військову службу

Зміни стосуються військового обліку осіб, що проходять службу у БЕБ.

Фото: uworld.news

Кабмін на засіданні 24 листопада схвалив проект Закону про внесення змін до Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу» щодо удосконалення правового регулювання окремих питань військового обліку.

Законопроектом пропонується впорядкувати питання ведення військового обліку осіб, які проходять службу в Бюро економічної безпеки України, та зняття з військового обліку резервістів осіб, які прийняті на службу до Бюро економічної безпеки України.

Текст проекту поки не опублікований.

Нагадаємо, наразі за законом про військовий обов’язок і військову службу зняттю з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки підлягають громадяни України які прийняті на службу до Національної поліції України, Служби судової охорони, Державного бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки України, органів і підрозділів цивільного захисту, Державної кримінально-виконавчої служби України.

Взяттю на військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки підлягають громадяни зокрема звільнені зі служби поліцейські, особи начальницького та рядового складу Міністерства внутрішніх справ України, Державного бюро розслідувань, Державної кримінально-виконавчої служби України, співробітники Служби судової охорони, Державної податкової та Державної митної служби, а також особи, які мають спеціальні звання Бюро економічної безпеки України.

Автор: Наталя Мамченко

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