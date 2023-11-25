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Кабмин одобрил проект изменений в закон о воинской обязанности и военной службе

07:40, 25 ноября 2023
Изменения касаются военного учета лиц, проходящих службу в БЭБ.
Кабмин одобрил проект изменений в закон о воинской обязанности и военной службе
Фото: uworld.news
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Кабмин на заседании 24 ноября одобрил проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе» об усовершенствовании правового регулирования отдельных вопросов военного учета.

Законопроект предлагает упорядочить вопросы ведения военного учета лиц, которые проходят службу в Бюро экономической безопасности Украины, и снятия с военного учета резервистов лиц, принятых на службу в Бюро экономической безопасности Украины.

Текст законопроекта пока не опубликован.

Напомним, по закону о воинской обязанности и военной службе снятию с военного учета призывников, военнообязанных и резервистов в соответствующих районных (городских) территориальных центрах комплектования и социальной поддержки подлежат граждане Украины, которые приняты на службу в Национальную полицию Украины, Службу судебной охраны, Государственного бюро расследований, Бюро экономической безопасности Украины, органов и подразделений гражданской защиты, Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Взятию на военный учет призывников, военнообязанных и резервистов в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки подлежат граждане, в частности, уволенные со службы полицейские, лица начальствующего и рядового состава Министерства внутренних дел Украины, Государственного бюро расследований, Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, сотрудники Службы судебной охраны, Государственной налоговой и Государственной таможенной службы, а также лица, имеющие специальные звания Бюро экономической безопасности Украины.

Автор: Наталья Мамченко

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