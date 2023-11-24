Изменения по мобилизации представят на следующей неделе, — Зеленский, видео

Владимир Зеленский заявил, что задача поставлена Главнокомандующему Вооруженными силами Валерию Залужному и министру обороны Рустему Умерову, которые будут докладывать по вопросам мобилизации на следующей неделе.

Комплексный план по мобилизации будет представлен на следующей неделе. Об этом Владимир Зеленский сказал на совместной пресс-конференции с президентом Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в Киеве, сообщает УНИАН. Он отметил, что вопрос мобилизации является сложным и очень актуальным. В более широком понимании этот вопрос касается ТЦК, ВЛК, демобилизации и собственно мобилизации.

По словам Зеленского, 24 ноября состоялся комплексный доклад о том, какие существуют вызовы, как решить текущие вопросы, что нужно сделать, какие внести законодательные изменения и кто должен это сделать.

«Есть какие-то решения, которые мы сразу решили, скажу вам честно. Но я хотел бы, чтобы люди понимали весь план действий – куда мы идем с этим, какие вызовы, чтобы люди видели. В мобилизации очень важно, чтобы знаете – как из пункта «А» в пункт «Б». Чтобы не было, что мы только понимаем из пункта «А» и понимаем, куда мы вышли. Нам нужно знать, куда мы должны прийти, когда, какими силами. Поэтому комплексный план по этому вопросу будет на следующей неделе», - подчеркнул Президент.

Глава государства добавил, что задача поставлена Главнокомандующему Вооруженными силами Валерию Залужному и министру обороны Рустему Умерову, а также премьер-министру Денису Шмыгалю, потому что еще есть экономические вопросы. «Они будут все комплексно докладывать на следующей неделе», - отметил Зеленский.

Напомним, 24 ноября Зеленский сообщил, что во время заседания Ставки Верховного Главнокомандующего речь шла о мобилизации, демобилизации, работе территориальных центров комплектования и социальной поддержки и военно-врачебных комиссий, а также ротации и срочников.

Он заслушал доклады министра обороны, Главкома, начальника Генштаба, министра здравоохранения, главы МВД, министра иностранных дел, директора ГБР и первого замминистра обороны.

Следует отметить, что в начале недели заместитель председателя Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Марьяна Безуглая сообщила, что народные депутаты готовят к регистрации крупный законопроект по мобилизации, военному учету и прохождению военной службы.

В частности, военнообязанные, имеющие жену (супругу) из числа лиц с инвалидностью III группы, теряют право на отсрочку. А круг лиц, имеющих право на отсрочку по уходу за лицом с инвалидностью I и II группы или лицом, по заключению МСЭК нуждающимся в постоянном уходе, уменьшен к членам семьи первой степени родства.

Кроме того, предлагается изменить порядок предоставления отсрочки от призыва гражданам, получающим высшее и высшее образование. Изменениями предполагается устранить возможность избегания призыва путем получения второго, третьего высшего или высшего образования.

Через несколько дней о том, что до конца 2024 года Верховная Рада планирует принять крупный законопроект, который урегулирует вопросы мобилизации и демобилизации в эфире телемарафона, заявил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

По словам Давида Арахамии, документ появится до нового года точно, а сейчас на комитете пытаются создать «матрицу мобилизации и демобилизации».

Автор: Наталья Мамченко

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