Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мобилизированные преподаватели больше не смогут претендовать на сохранение среднего заработка, – парламент принял закон

22 ноября Верховная Рада приняла закон авторства Галины Третьяковой, отменяющий норму закона об образовании по сохранению среднего заработка педагогическому или научно-педагогическому работнику.

В КУоАП появятся новые штрафы за психологическое насилие по признаку пола и сексуальные домогательства на работе

В Кодексе об административных правонарушениях будет предусмотрена ответственность за сексуальные домогательства на работе, а также за умышленное совершение любых деяний физического, психологического или экономического характера из-за принадлежности лица к определенному полу или стереотипные представления о социальных ролях женщины или мужчины.

Заместителей руководителей аппаратов в судах, где количество работников не превышает 75 человек, пока увольнять не нужно – ГСА

Совет судей Украины достиг компромисса с ГСА, но решения Высшего совета правосудия пока нет.

Верховная Рада внесла изменения в закон об организации трудовых отношений в условиях военного положения

Изменения касаются предоставления отпусков без сохранения заработной платы.

Кабмин одобрил проект изменений в закон о воинской обязанности и военной службе

Изменения касаются военного учета лиц, проходящих службу в БЭБ.

  1. Общество

Пенсионеры смогут получить по 5 светодиодных ламп в отделениях Укрпочты

18:46, 24 ноября 2023
Нововведение позволит ускорить процесс выдачи ламп.
Пенсионеры смогут получить по 5 светодиодных ламп в отделениях Укрпочты
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В пятницу, 24 ноября, правительство упростило выдачу светодиодных лампочек населению. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Он отметил, что внесены изменения в Порядок реализации экспериментального проекта по созданию благоприятных условий для обеспечения эффективного потребления электрической энергии в Украине.

В частности, была введена дополнительная возможность получения пенсионерами по 5 светодиодных ламп на одного человека «непосредственно в отделениях почтовой связи АО «Укрпочта».

Для этого нужно только иметь при себе пенсионное удостоверение.

По словам Мельничука, нововведение «позволит ускорить процесс выдачи лампочек реципиентам перед началом осенне-зимнего периода повышенных нагрузок на энергосистему Украины».

Читайте также

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Съезд ученых избирает члена Высшего совета правосудия
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Сидор
    Наталія Сидор
    суддя Львівського окружного адміністративного суду