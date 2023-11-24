Пенсионеры смогут получить по 5 светодиодных ламп в отделениях Укрпочты

Нововведение позволит ускорить процесс выдачи ламп.

В пятницу, 24 ноября, правительство упростило выдачу светодиодных лампочек населению. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Он отметил, что внесены изменения в Порядок реализации экспериментального проекта по созданию благоприятных условий для обеспечения эффективного потребления электрической энергии в Украине.

В частности, была введена дополнительная возможность получения пенсионерами по 5 светодиодных ламп на одного человека «непосредственно в отделениях почтовой связи АО «Укрпочта».

Для этого нужно только иметь при себе пенсионное удостоверение.

По словам Мельничука, нововведение «позволит ускорить процесс выдачи лампочек реципиентам перед началом осенне-зимнего периода повышенных нагрузок на энергосистему Украины».