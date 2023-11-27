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Экс-председатель Высшего совета правосудия хочет занять должность проректора Национальной школы судей

Высшая квалификационная комиссия судей просит предоставить обоснование необходимости назначения Андрея Овсиенко на должность.

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Экс-председатель Высшего совета правосудия хочет занять должность проректора Национальной школы судей

08:00, 27 ноября 2023
Высшая квалификационная комиссия судей просит предоставить обоснование необходимости назначения Андрея Овсиенко на должность.
Экс-председатель Высшего совета правосудия хочет занять должность проректора Национальной школы судей
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Как стало известно «Судебно-юридической газете», в Высшую квалификационную комиссию судей поступило представление ректора Национальной школы судей Украины Николая Онищука о назначении на должность проректора НШСУ председателя Высшего совета правосудия в 2019 – 2021 годах Андрея Овсиенко.

Впрочем, как оказалось, представление ректора НШСУ не содержит хоть какого-либо обоснования необходимости назначения Андрея Овсиенко на должность проректора, ведь у него нет даже ученой степени кандидата юридических наук.

К тому же, 8 сентября 2023 года Николай Онищук направил в ВККС представление о сокращении штатной численности работников НШСУ со 179 до 145 штатных должностей. Соответствующее сокращение на 34 должности обусловлено, как отметил в представлении Николай Онищук, необходимостью «уменьшения расходов на финансирование учреждения».

Впрочем, ВККС в сентябре решила отложить рассмотрение представления ректора НШСУ и попросила его предоставить экономическое обоснование целесообразности такого сокращения. По имеющимся данным, соответствующее экономическое обоснование до сих пор не поступило из НШСУ в ВККС.

Напомним, что в 2017-2021 годах Андрей Овсиенко был членом Высшего совета правосудия по квоте съезда судей. В 2019-2021 годах он также являлся председателем Высшего совета правосудия. В марте 2021 года Андрей Овсиенко уволился в отставку с должности судьи Волынского апелляционного суда, где он осуществлял правосудие до избрания в Совет правосудия.

Автор Вячеслав Хрипун

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