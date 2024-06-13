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Национальная школа судей должна отчитаться о своей деятельности 10 июля – ВККС

14:45, 13 июня 2024
НШСУ долгое время вообще не отчитывалась о своей работе.
Национальная школа судей должна отчитаться о своей деятельности 10 июля – ВККС
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Руководство Национальной школы судей Украины приглашено на заседание ВККС, чтобы отчитаться о деятельности Школы судей. 

Заслушивание членами Комиссии соответствующего отчета НШСУ запланировано на 10 июля 2024 года. 

Об этом 13 июня во время работы XII Международного Судебно-правового форума рассказал и. о. главы ВККС Руслан Сидорович

Как добавил Руслан Сидорович, Национальная школа судей не отчитывалась перед ВККС годами, поскольку ранее отсутствовал полномочный состав Комиссии. 

Отметим, что отношения между НШСУ и органами судейского управления сложно назвать идеальными. 

Например, как рассказывала «Судебно-юридическая газета», осенью 2023 года ВККС отложила вопрос о назначении нового проректора НШСУ из-за отсутствия должного обоснования такого назначения. 

А в мае 2024 года Совет судей Украины опубликовал список судей, которые находились в длительных командировках в НШСУ, поскольку такие командировки стали вызывать замечания у общественности.

Автор: Вячеслав Хрипун

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