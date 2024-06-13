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Лидеры G7 согласились предоставить Украине $50 млрд за счет замороженных российских активов

08:57, 13 июня 2024
Лидеры G7 согласились разблокировать $50 млрд замороженных российских активов для Украины до конца 2024 года.
Лидеры G7 согласились предоставить Украине $50 млрд за счет замороженных российских активов
Источник фото: prm.ua
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Лидеры стран «Группы семи» достигли договоренности о предоставлении Украине финансовой помощи в размере 50 миллиардов долларов до конца года, сообщает информационное агентство AFP со ссылкой на неназванного представителя офиса президента Франции.

«У нас есть соглашение. Как всегда, в G7 лидеры принимают решение, а технические специалисты затем выполняют свою работу, чтобы придать ему форму», - отметил представитель канцелярии французского президента.

По плану, страны G7 используют прибыль от процентов на 300 миллиардов евро замороженных активов российского Центрального банка для помощи Киеву. Эта прибыль будет использована в качестве залога для кредита на сумму до 50 миллиардов долларов.

«Изначально это была американская инициатива», - сообщил чиновник офиса президента Франции, добавляя, что заем Украине будет погашен за счет поступлений от замороженных российских активов.

Однако, если по каким-либо причинам российские активы будут разморожены или поступлений от них будет недостаточно для финансирования кредита, «нам придется подумать о том, как распределить нагрузку», добавил он.

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