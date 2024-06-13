Лідери G7 погодилися надати Україні $50 млрд за рахунок заморожених російських активів

Лідери G7 погодилися розблокувати $50 млрд заморожених російських активів для України до кінця 2024 року.

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Лідери країн «Групи семи» досягли домовленості про надання Україні фінансової допомоги у розмірі 50 мільярдів доларів до кінця року, повідомляє інформаційне агентство AFP з посиланням на неназваного представника офісу президента Франції.

«У нас є угода. Як завжди, в G7 лідери ухвалюють рішення, а технічні фахівці потім виконують свою роботу, щоб надати йому форму», – зазначив представник канцелярії французького президента.

За планом, країни G7 використають прибуток від відсотків на 300 мільярдів євро заморожених активів російського Центрального банку для допомоги Києву. Цей прибуток буде використано як заставу для кредиту на суму до 50 мільярдів доларів.

«Спочатку це була американська ініціатива», – повідомив чиновник офісу президента Франції, додаючи, що позика Україні буде погашена за рахунок надходжень від заморожених російських активів.

Проте, якщо з будь-яких причин російські активи будуть розморожені або надходжень від них буде недостатньо для фінансування кредиту, «нам доведеться подумати про те, як розподілити навантаження», додав він.

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