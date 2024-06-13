Напередодні саміту в Швейцарії вийшов український документальний фільм про Формулу миру
08:39, 13 червня 2024
У фільмі йдеться Україна створила Формулу миру та який шлях довелося пройти щоб її реалізувати.
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Глобальний саміт миру пройде вже у ці вихідні, 15-16 червня, у Швейцарії. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак оприлюднив трейлер документального фільму про Формулу миру, яку пропонує Україна для справедливого закінчення війни. Сам фільм з’явився вже в ефірі телемарафону.
У фільмі унікальні кадри і коментарі перших осіб України: Президента України Володимира Зеленського, голови Офісу президента Андрія Єрмака, прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, спікера Руслана Стефанчука та багатьох інших.
Нагадаємо, Рада звернулася до парламентів та урядів іноземних держав із закликом підтримати Саміт миру. Більше 100 країн підтвердили свою участь у Саміті миру.
Українська «формула миру» складається з десяти ключових пунктів, спрямованих на вирішення різноманітних аспектів конфлікту.
Радіаційна та ядерна безпека: Атомні станції мають працювати безпечно під контролем України. Росія повинна вивести свої війська із Запорізької АЕС, а територія станції має бути демілітаризована.
Продовольча безпека: Забезпечення вільного судноплавства в Чорному та Азовському морях і відновлення контролю України над своїми портами.
Енергетична безпека: Захист об'єктів енергетичного сектору засобами ППО та їхня відбудова після російських атак.
Звільнення полонених та депортованих осіб: Всі захоплені українські громадяни мають бути звільнені шляхом повного обміну полоненими, включаючи мирних жителів та дітей, примусово переміщених чи депортованих.
Відновлення територіальної цілісності України: Відновлення контролю над всією територією України у міжнародно визнаних кордонах на момент проголошення незалежності у 1991 році, включаючи незаконно окуповані Крим, Донбас та інші території.
Виведення російських військ та припинення бойових дій: росія має негайно вивести свої збройні сили з території України у межах кордонів 1991 року.
Відновлення справедливості: Росія повинна бути притягнута до відповідальності за порушення міжнародного права в Україні та відшкодувати завдані збитки.
Екологічна безпека: Міжнародне співтовариство має підтримати Україну у притягненні росії до відповідальності за шкоду навколишньому середовищу, а також у відновленні та реконструкції, включаючи перехід до «зеленої економіки».
Недопущення ескалації війни та повторення агресії: Україна повинна отримати чіткі, позитивні зобов'язання та гарантії безпеки, які включають заходи у разі нового нападу з боку росії.
Підтвердження завершення війни: Створення чіткої рамки підтвердження припинення війни, надання гарантій безпеки, умов для повоєнного врегулювання, фінансування відновлення та механізмів попередження агресії в майбутньому. Завершення війни буде підтверджено на мирній конференції за участю широкого кола держав, що беруть участь у реалізації «формули миру».