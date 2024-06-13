Напередодні саміту в Швейцарії вийшов український документальний фільм про Формулу миру

У фільмі йдеться Україна створила Формулу миру та який шлях довелося пройти щоб її реалізувати.

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Глобальний саміт миру пройде вже у ці вихідні, 15-16 червня, у Швейцарії. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак оприлюднив трейлер документального фільму про Формулу миру, яку пропонує Україна для справедливого закінчення війни. Сам фільм з’явився вже в ефірі телемарафону.

У фільмі унікальні кадри і коментарі перших осіб України: Президента України Володимира Зеленського, голови Офісу президента Андрія Єрмака, прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, спікера Руслана Стефанчука та багатьох інших.

Нагадаємо, Рада звернулася до парламентів та урядів іноземних держав із закликом підтримати Саміт миру. Більше 100 країн підтвердили свою участь у Саміті миру.

Українська «формула миру» складається з десяти ключових пунктів, спрямованих на вирішення різноманітних аспектів конфлікту.

Радіаційна та ядерна безпека : Атомні станції мають працювати безпечно під контролем України. Росія повинна вивести свої війська із Запорізької АЕС, а територія станції має бути демілітаризована. Продовольча безпека : Забезпечення вільного судноплавства в Чорному та Азовському морях і відновлення контролю України над своїми портами. Енергетична безпека : Захист об'єктів енергетичного сектору засобами ППО та їхня відбудова після російських атак. Звільнення полонених та депортованих осіб : Всі захоплені українські громадяни мають бути звільнені шляхом повного обміну полоненими, включаючи мирних жителів та дітей, примусово переміщених чи депортованих. Відновлення територіальної цілісності України : Відновлення контролю над всією територією України у міжнародно визнаних кордонах на момент проголошення незалежності у 1991 році, включаючи незаконно окуповані Крим, Донбас та інші території. Виведення російських військ та припинення бойових дій : росія має негайно вивести свої збройні сили з території України у межах кордонів 1991 року. Відновлення справедливості : Росія повинна бути притягнута до відповідальності за порушення міжнародного права в Україні та відшкодувати завдані збитки. Екологічна безпека : Міжнародне співтовариство має підтримати Україну у притягненні росії до відповідальності за шкоду навколишньому середовищу, а також у відновленні та реконструкції, включаючи перехід до «зеленої економіки». Недопущення ескалації війни та повторення агресії : Україна повинна отримати чіткі, позитивні зобов'язання та гарантії безпеки, які включають заходи у разі нового нападу з боку росії. Підтвердження завершення війни : Створення чіткої рамки підтвердження припинення війни, надання гарантій безпеки, умов для повоєнного врегулювання, фінансування відновлення та механізмів попередження агресії в майбутньому. Завершення війни буде підтверджено на мирній конференції за участю широкого кола держав, що беруть участь у реалізації «формули миру».

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