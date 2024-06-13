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Накануне саммита в Швейцарии вышел украинский документальный фильм о Формуле мира

08:39, 13 июня 2024
В фильме говорится Украина создала Формулу мира и какой путь пришлось пройти чтобы ее реализовать.
Накануне саммита в Швейцарии вышел украинский документальный фильм о Формуле мира
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Глобальный саммит мира пройдет уже в эти выходные, 15-16 июня, в Швейцарии. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак обнародовал трейлер документального фильма о Формуле мира, которую предлагает Украина для справедливого окончания войны. Сам фильм появился уже в эфире телемарафона.

В фильме уникальные кадры и комментарии первых лиц Украины: Президента Украины Владимира Зеленского, главы Офиса президента Андрея Ермака, премьер-министра Дениса Шмыгаля, спикера Руслана Стефанчука и многих других.

Напомним, Рада обратилась к парламентам и правительствам иностранных государств с призывом поддержать Саммит мира. Более 100 стран подтвердили свое участие в Саммите мира.

Украинская «формула мира» состоит из десяти ключевых пунктов, направленных на решение различных аспектов конфликта.

  1. Радиационная и ядерная безопасность: Атомные станции должны работать безопасно под контролем Украины. Россия должна вывести свои войска из Запорожской АЭС, а территория станции должна быть демилитаризована.
  2. Продовольственная безопасность: Обеспечение свободного судоходства в Черном и Азовском морях и восстановление контроля Украины над своими портами.
  3. Энергетическая безопасность: Защита объектов энергетического сектора средствами ПВО и их восстановление после российских атак.
  4. Освобождение пленных и депортированных лиц: Все захваченные украинские граждане должны быть освобождены путем полного обмена пленными, включая мирных жителей и детей, принудительно перемещенных или депортированных.
  5. Восстановление территориальной целостности Украины: Восстановление контроля над всей территорией Украины в международно признанных границах на момент провозглашения независимости в 1991 году, включая незаконно оккупированные Крым, Донбасс и другие территории.
  6. Вывод российских войск и прекращение боевых действий: россия должна немедленно вывести свои вооруженные силы с территории Украины в пределах границ 1991 года.
  7. Восстановление справедливости: россия должна быть привлечена к ответственности за нарушение международного права в Украине и возместить нанесенный ущерб.
  8. Экологическая безопасность: Международное сообщество должно поддержать Украину в привлечении России к ответственности за ущерб окружающей среде, а также в восстановлении и реконструкции, включая переход к «зеленой экономике».
  9. Недопущение эскалации войны и повторения агрессии: Украина должна получить четкие, позитивные обязательства и гарантии безопасности, которые включают меры в случае нового нападения со стороны россии.
  10. Подтверждение завершения войны: Создание четкой рамки подтверждения прекращения войны, предоставление гарантий безопасности, условий для послевоенного урегулирования, финансирования восстановления и механизмов предупреждения агрессии в будущем. Завершение войны будет подтверждено на мирной конференции с участием широкого круга государств, участвующих в реализации «формулы мира».

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