На станции «Контрактовая площадь» в Киеве пассажирка попала под поезд

Некоторые станции на синей линии метрополитена закрыты на вход для пассажиров.

В Киеве на станции «Контрактовая площадь» пассажирка попала под поезд. На место происшествия вызвали медиков и правоохранителей. Об этом сообщили в КГГА.

Станции «Почтовая площадь», «Контрактовая площадь», «Почайная» и «Тараса Шевченко» на синей линии метрополитена закрыты на вход для пассажиров.

Движение поездов на линии организовано от станции «Лыбидская» до станции «Майдан Незалежности» и от станции «Оболонь» до станции «Героев Днепра».

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