На станції «Контрактова площа» у Києві пасажирка потрапила під потяг

Деякі станції на синій лінії метрополітену закриті на вхід для пасажирів.

У Києві на станції «Контрактова площа» пасажирка потрапила під потяг. На місце події викликали медиків та правоохоронців. Про це повідомили у КМДА.

Станції «Поштова площа», «Контрактова площа», «Почайна» та «Тараса Шевченка» на синій лінії метрополітену зачинені на вхід для пасажирів.

Рух поїздів на лінії організовано від станції «Либідська» до станції «Майдан Незалежності» та від станції «Оболонь» до станції «Героїв Дніпра».

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