Лидеры G7 обнародовали финальное коммюнике о направлении Украине 50 млрд долларов США до конца года, документ

Страны G7 подчеркнули, что вопрос конфискации замороженных активов рф остается на повестке дня.

Как известно, лидеры G7 договорились о направлении Украине около 50 млрд долларов США до конца года. Средства будут выделены в виде кредитов, платить по которым Украина будет за счет процентов от замороженных активов рф. Минфин публикует финальное коммюнике о направлении Украине 50 млрд долларов.

В совместном коммюнике отмечается:

"Мы [G7] по-прежнему стремимся развеять любые ложные представления о том, что время на стороне россии, что разрушения инфраструктуры и средств к существованию не имеют для России никаких последствий, или что россия может победить, повлекши экономический крах Украины .С целью поддержки текущих и будущих потребностей Украины в условиях длительной обороны от войны россии, G7 достигла консенсуса относительно запуска механизма семи дополнительных кредитов для увеличения поступлений в бюджет Украины (Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine), чтобы предоставить Украине около 50 млрд долларов США дополнительного финансирование до конца года.

Все страны "Большой семерки" обязались сохранять активы рф обездвиженными до тех пор, пока рф не заплатит за совершенные преступления против Украины.

Страны заверили, что будут работать над получением разрешения в соответствующих юрисдикциях на использование будущих прибылей для обслуживания и погашения кредитов.

В то же время стороны подчеркнули, что вопрос конфискации замороженных активов рф остается в повестке дня. В юрисдикциях G7 хранится около 280 млрд. долларов США замороженных суверенных активов россии.

Это решение прокомментировал министр финансов Украины Сергей Марченко.

“Решение лидеров G7 является мощным сигналом единства демократического мира. россия должна почувствовать цену агрессивной войны против Украины и заплатить за свои противоправные действия. Использование доходов от обездвиженных активов россии является одним из первых шагов на этом пути. 50 млрд долларов США позволят обеспечить самые неотложные потребности Украины в 2025 году и усилить устойчивость в условиях широкомасштабной войны”, - сказал Марченко.

Ранее мы писали, что Сергей Марченко заявил, что у Украины были собственные ключевые условия к «Большой семерке» (G7) по выделению 50 млрд долларов.

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