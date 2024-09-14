ЄС розглядає три сценарії поновлення санкцій на російські активи, щоб забезпечити $50 млрд для України

Європейська комісія пропонує три варіанти поновлення санкцій щодо російських заморожених активів.

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Європейська комісія представила три нові варіанти продовження санкцій щодо заморожених російських активів, що є ключовим для забезпечення кредиту на 50 мільярдів доларів від «Великої сімки» для України. Про це повідомляє Reuters.

Згідно з існуючими правилами, санкції ЄС щодо замороження російських активів поновлюються одностайним голосуванням кожні шість місяців. США хочуть гарантій, що ці активи залишаться замороженими, а режим санкцій не буде скасований.

Єврокомісія запропонувала три можливих варіанти для продовження санкцій:

Замороження активів на п'ять років з необхідністю щорічного перегляду правил.

Поновлення заморожування активів кожні 36 місяців шляхом одностайного голосування. Подовження терміну санкцій до 36 місяців, що дозволить продовжувати санкції на тривалий період без необхідності повторного перегляду кожні шість місяців.

Активи, що підлягають санкціям, становлять близько 300 мільярдів доларів, більшість з яких зберігається в європейському депозитарії цінних паперів Euroclear в Бельгії.

Щоб забезпечити позику від G7, необхідно підтвердити, що режим санкцій ЄС не буде скасований. Дипломати повідомили, що Єврокомісія вже обговорила ці варіанти з США.

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