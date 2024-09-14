ЕС рассматривает три сценария возобновления санкций на российские активы, чтобы обеспечить $50 млрд для Украины

Европейская комиссия предлагает три варианта возобновления санкций в отношении российских замороженных активов.

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Европейская комиссия представила три новых варианта продления санкций в отношении замороженных российских активов, что является ключевым для обеспечения кредита на 50 миллиардов долларов от «Большой семерки» для Украины. Об этом сообщает Reuters.

Согласно существующим правилам, санкции ЕС по замораживанию российских активов возобновляются единогласным голосованием каждые шесть месяцев. США хотят гарантий, что эти активы останутся замороженными, а режим санкций не будет отменен.

Еврокомиссия предложила три возможных варианта для продления санкций:

Замораживание активов на пять лет с необходимостью ежегодного пересмотра правил.

Возобновление замораживания активов каждые 36 месяцев путем единогласного голосования. Продление срока санкций до 36 месяцев, что позволит продлевать санкции на длительный период без необходимости повторного пересмотра каждые шесть месяцев.

Активы, подлежащие санкциям, составляют около 300 миллиардов долларов, большинство из которых хранится в европейском депозитарии ценных бумаг Euroclear в Бельгии.

Чтобы обеспечить заем от G7, необходимо подтвердить, что режим санкций ЕС не будет отменен. Дипломаты сообщили, что Еврокомиссия уже обсудила эти варианты с США.

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