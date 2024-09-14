В Сумах летучие мыши покусали двух человек

Один из пострадавших имел контакт с животным, которое поселилось в обуви, которая сушилась на балконе.

За последнюю неделю в Сумскую городскую больницу обратились двое пострадавших от укусов летучих мышей. Об этом сообщил Сумской областной центр контроля и профилактики заболеваний.

Один из жителей Сум пострадал после необычной встречи с летучей мышью, которая поселилась в его обуви, которая сушилась на балконе. Мужчина обнаружил животное только тогда, когда начал обуваться. В результате укуса летучей мыши он получил инфицированную рану на левой руке.

Второй инцидент произошел, когда летучая мышь укусила подростка. Стая летучих мышей залетела на балкон дома, и парень, пытаясь отогнать их, получил укус на кисти руки. Подросток лечится амбулаторно, проходя курс антирабической терапии.

Напомним, что в Киеве в дом залетело более 350 летучих мышей.

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