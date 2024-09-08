В Киеве в дом залетело более 350 летучих мышей, видео

Киевлянам советуют, отправляясь в отпуск или на дачу, не оставлять окна без сеток открытыми.

В Киеве в один из жилых домов попало более 350 летучих мышей. Они заполонили все уголки дома – от столов и стен до потолка и посуды. Подходящее видео опубликовала организация Kyiv Animal Rescue Group.

Сейчас идет миграция летучих мышей на зимовку и они ищут себе дома.

"Итак, отправляясь в отпуск или на дачу, не оставляйте окна без сеток открытыми – вас могут удивить непрошеные крылатые гости", – предупредили в организации.

По данным зоозащитников, в этом году с момента начала миграции неоднократно в квартирах и даже в художественной мастерской спасатели находили более 350 летучих мышей в одном доме. Они попадали в ловушку открытых для проветривания окон – залететь могли, а вылететь уже нет.

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