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У Києві у дім залетіло понад 350 кажанів, відео

15:32, 8 вересня 2024
Киянам радять, вирушаючи у відпустку або на дачу, не залишати вікна без сіток відкритими.
У Києві у дім залетіло понад 350 кажанів, відео
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У Києві в один з житлових будинків потрапило понад 350 кажанів. Вони заполонили всі куточки оселі – від столів і стін до стелі та посуду. Відповідне відео опублікувала організація Kyiv Animal Rescue Group. 

Зараз триває міграція кажанів на зимівлю і вони шукають собі домівки.

"Тож, вирушаючи у відпустку або на дачу, не лишайте вікна без сіток відкритими – вас можуть здивувати непрошені крилаті гості", – попередили в організації.

За даними зоозахисників, цього року з моменту початку міграції неодноразово у квартирах та навіть у художній майстерні рятувальники знаходили більш ніж 350 кажанів в одній оселі. Вони потрапляли у пастку відкритих на провітрювання вікон – залетіти могли, а вилетіти вже ні.

Нагадаємо, що у Луцьку близько 60 кажанів залетіли до квартири. 

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