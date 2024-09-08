У Києві у результаті вибуху у Голосіївському районі загинуло дві людини

За попередніми висновками спеціалістів, причиною вибуху став витік газу.

Джерело фото: поліція Києва

Як писала «Судово-юридична газета», у Голосіївському районі столиці, на території АТП (автотранспортне підприємство) стався вибух. Як повідомили у місцевій поліції, попередньо відомо про двох загиблих. На місці події працюють всі відповідні спеціальні служби.

У поліції пишуть, що, за попередніми висновками спеціалістів, причиною вибуху став витік газу. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

За вказаним фактом слідчі поліції Києва розпочали кримінальне провадження за ч. 2 статті 272 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, якщо воно спричинило загибель людей.

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