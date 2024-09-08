В Киеве в результате взрыва в Голосеевском районе погибли два человека

По предварительным выводам специалистов, причиной взрыва стала утечка газа.

Источник фото: полиция Киева

Как писала «Судебно-юридическая газета», в Голосеевском районе столицы на территории АТП (автотранспортное предприятие) произошел взрыв. Как сообщили в местной полиции, предварительно известно о двух погибших. На месте происшествия работают все соответствующие специальные службы.

В полиции пишут, что, по предварительным выводам специалистов, причиной взрыва стала утечка газа. Поисково-спасательные работы продолжаются.

По указанному факту следователи полиции Киева начали уголовное производство по ч. 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью, если оно повлекло за собой гибель людей.

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