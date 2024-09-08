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Союзники Дональда Трампа опасаются, что он провалит дебаты с Камалой Харрис

14:55, 8 сентября 2024
Некоторые республиканцы опасаются, что Трамп может упустить возможность восстановить свои позиции в президентской гонке, особенно если «перейдет на личности».
Союзники Дональда Трампа опасаются, что он провалит дебаты с Камалой Харрис
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Дональд Трамп может вернуться на ведущие позиции в избирательной кампании благодаря результативным дебатам с кандидатом от Демократической партии Камалой Харрис. Однако в его команде есть опасения, что он провалит прения. Об этом пишет Politico.

Как сообщается, в команде Трампа месяцами его призывали сосредоточиться на критике политики Камалы Гаррис, а не на ее личности, однако он отказывается и продолжает нападки на оппонентку. В команде Трампа опасаются, что это может привести к провалу на прениях.

Бывший спикер Палаты представителей Ньют Гингрич сказал: "Она будет вести себя очень агрессивно, будет пытаться заманить его в ловушку, очень злиться, переходить на личности и попытается унизить его".

Однако поклонники Трампа, знающие его личность, считают, что он может все испортить во время дебатов.

Как пишет Politico, Трамп, судя по всему, не разделяет опасений союзников по воздержанию от личных оскорблений.

Так, когда недавно подкастер Лекс Фридман настойчиво призвал Трампа говорить о "положительном видении будущего вместо критики другой стороны", он, похоже, не согласился с этим.

"Да, я думаю, что критиковать надо. Я считаю, что они отвратительны", - сказал Трамп.

Ранее он заявлял, что "имеет право на личные нападки" на Харрис после того, как его широко критиковали за то, что он подверг сомнению ее расовую принадлежность.

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