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В Тернополе мужчина разбил дверь в ТЦК, потому что хотел попасть в ВСУ

16:26, 8 сентября 2024
В ОТЦК отмечают, что мужчина разбил стеклопакет входной двери помещения и как следствие получил колото режущие раны на руке от разбитого стекла.
В Тернополе мужчина разбил дверь в ТЦК, потому что хотел попасть в ВСУ
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В субботу, 7 сентября, мужчина разбил дверь в ТЦК, потому что хотел попасть в ВСУ. В Тернопольскому областному ТЦК и СП отметили, что инцидент произошел вечером 7 сентября. Мужчина, имеющий отсрочку от мобилизации, вызвал конфликтную ситуацию и пытался проникнуть в административное помещение.

«Гражданин Х (пользуется отсрочкой от мобилизации) находясь в состоянии алкогольного опьянения, решил пойти на службу в Вооруженные Силы Украины в свой личный агрессивный способ, вопреки установленному Законом порядке», - говорится в сообщении.

Как говорится в сообщении, мужчина, находясь вместе с другими гражданами на территории режимного помещения – территориального центра комплектования и социальной поддержки – вызвал конфликтную ситуацию и пытался проникнуть внутрь административного помещения.

«Гражданин Х, применяя физическую силу, разбил стеклопакет входной двери помещения, как следствие получил колото режущие раны на руке от разбитого стекла. Военнослужащими территориального центра была оказана первичная медицинская помощь, вызваны врачи и сотрудники полиции», - пишут в ОТЦК и СП.

Отмечается, что работниками полиции по данному факту проводится проверка по результатам которой будет дана правовая оценка и приняты соответствующие меры реагирования в отношении мужчины.

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