У Тернополі чоловік розбив двері в ТЦК, бо хотів потрапити до ЗСУ

У ОТЦК зауважують, що чоловік розбив склопакет вхідних дверей приміщення та як наслідок отримав колото ріжучі рани на руці від розбитого скла.

У суботу, 7 вересня, чоловік розбив двері в ТЦК, бо хотів потрапити до ЗСУ. У Тернопільському обласному ТЦК та СП зазначили, що інцидент стався ввечері 7 вересня. Чоловік, що має відстрочку від мобілізації, спричинив конфліктну ситуацію та намагався проникнути в адміністративне приміщення.

«Громадянин Х (користується відстрочкою від мобілізації) перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, вирішив піти на службу в Збройні Сили України у свій особистий агресивний спосіб, всупереч встановленому Законом порядку», - йдеться у повідомленні.

Як говориться у повідомленні, чоловік, перебуваючи разом з іншими громадянами на території режимного приміщення – територіального центру комплектування та соціальної підтримки – спричинив конфліктну ситуацію та намагався проникнути в середину адміністративного приміщення.

«Громадянин Х застосовуючи фізичну силу розбив склопакет вхідних дверей приміщення, як наслідок отримав колото ріжучі рани на руці від розбитого скла. Військовослужбовцями територіального центру була надана первинна медична допомога, викликано лікарів та співробітників поліції», - пишуть у ОТЦК та СП.

Зазначається, що працівниками поліції по даному факту проводиться перевірка за результатами якої буде надана правова оцінка та вжито відповідних заходів реагування відносно чоловіка.

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