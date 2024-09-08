Нетверезий водій збив на смерть дитину та отримав мінімальні 5 років ув’язнення: прокуратура вимагає суворішого покарання

На Закарпатті водій перевищив швидкість та збив на смерть 6-річну дівчинку.

На Закарпатті прокуратура оскаржила вирок місцевому жителю, який сів за кермо у нетверезому стані та збив на смерть 6-річну дівчинку. Про це повідомляє прокуратура.

За скоєну в жовтні 2023 року ДТП суд призначив чоловіку мінімальну міру покарання – 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на аналогічний строк.

Ювенальні прокурори та потерпіла сторона не погодилися з вироком і подали апеляційні скарги, адже вважають його не достатньо суворим.

Нагадаємо, трагедія трапилась у с. Тур’я Поляна. У ході слідства правоохоронці встановили, що обвинувачений, керуючи автомобілем «BMW», перевищив дозволену швидкість, виїхав на зустрічну смугу та здійснив наїзд на дитину, що рухалася узбіччям. Транспортний засіб пошкодив паркан і зупинився вже на території одного з помешкань.

Від отриманих травм дівчинка померла на місці ДТП. Водія освідчили, за кермом він перебував у стані сильного алкогольного сп’яніння. Опісля чоловіка затримали, відтоді він знаходиться під вартою.

Наразі Закарпатський апеляційний суд відкрив провадження за апеляційними скаргами прокурора та потерпілих і призначив справу до розгляду.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.